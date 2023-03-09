10.000 Rafale Flugstunden in Ägypten

Dassault Rafale over Egypt (Foto: Dassault)

Der Rafale Kampfjet kann in Ägypten ein Jubiläum feiern, der Omnirole Kampfjet von Dassault hat bei den Luftstreitkräften Ägyptens die zehntausendste Flugstunde absolviert.

In Anwesenheit hochrangiger ägyptischer Behörden und Vertretern von Dassault Aviation fand letzte Woche auf der Operationsbasis, auf der die Rafale-Staffel „Wild Wolves“ der ägyptischen Luftwaffe stationiert ist, eine Zeremonie zur Feier des 10.000-Stunden-Flugs der Dassault Rafale statt.

Dassault Rafale Ägypten (Foto: Dassault)

Nach einem ersten Auftrag von 2015 über 30 Rafales, der Ägypten zum ersten Exportkunden der Rafale machte, und einem zweiten Auftrag von 2021 über weitere 24 Kampfjets, hat die Rafale dank der ägyptischen Luftwaffe einen neuen Meilenstein erreicht: die ersten 10’000 Flugstunden, die von einem anderen Nutzer als der französischen Luftwaffe geflogen wurden. Dieser Meilenstein bestätige die technologische und operative Exzellenz der Rafale und belegt die Qualität der Ausbildung, die die ägyptischen Besatzungen in Frankreich erhalten haben, teilt Dassault weiter mit. Damit werde auch die Effizienz der von Dassault Aviation geschaffenen Einrichtungen und des Personals, welches die Implementierung der Flugzeuge in Ägypten begleiten bestätigt, heisst es weiter. Und schliesslich zeige sie die hohe Kompetenz der ägyptischen Luftwaffe, welche die Umschulung ihrer Piloten und Mechaniker auf die Rafale reibungslos durchgeführt habe.

„Ägypten hat sich für die Rafale entschieden, deren einzigartigen Charakter als ‘Game Changer’ es anerkannt hat, um seine Rolle als unumgänglicher Akteur auf dem regionalen und internationalen Schachbrett in einem anspruchsvollen geopolitischen Kontext souverän zu erfüllen. Die Feierlichkeiten anlässlich der 10’000 Flugstunden der Rafale würdigen das grosse Können der ägyptischen Luftwaffe, die hervorragende Qualität der Rafale und ehren Dassault Aviation, die seit fast 50 Jahren Beziehungen zu Ägypten unterhält, die auf Vertrauen und Engagement basieren“, sagte Eric Trappier, Chairman und CEO von Dassault Aviation.

SkyNews