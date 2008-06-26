Öffentlicher Rollout des A400M Transporters

Heute stellt EADS im Werk Sevilla den neuen Airbus A400M Militärtransporter der Öffentlichkeit vor.

Für den neuen Militärtransporter von EADS liegen bereits 192 Bestellungen vor. Der Transporter ist als Konkurrenzmuster und Ablösung für die sehr erfolgreiche Lockheed C-130 Hercules gedacht. EADS rechnet mit einem Bedarf von 300 Flugzeugen. Heute kann die Öffentlichkeit erstmals einen Augenschein der fertigen Maschine nehmen. Der Erstflug ist im Herbst geplant.