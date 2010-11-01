Ägypten kauft C295 von Airbus Military

Die Luftwaffe Ägyptens hat bei Airbus Military drei C295 Transportflugzeuge bestellt.

Die strategischen Truppentransporter werden ab 2011 an Ägypten ausgeliefert. Das Land aus Nordafrika wird die Transporter für taktische und logistische Transportaufgaben für die Luftwaffe benutzen. Ägypten hat sich für den C295 entschieden, da er leicht zu warten ist und besonders unter schwierigen Verhältnissen in der Wüstenregion als zuverlässiger Transporter gilt. Von dem C295 konnte Airbus Military bereits 85 Stück verkaufen, 64 Maschinen werden bereits betrieben. 13 Länder haben sich für die Beschaffung dieses zweimotorigen Turboprops entschieden.