Ägypten übernimmt ersten C-295 Transporter

Airbus Military konnte kürzlich den ersten von drei C-295 Militärtransporter an die Luftwaffe von Ägypten ausliefern.

Die Airbus Military C-295 Transporter werden im Werk San Pablo in der Nähe von Sevilla gebaut. Bei dem C-295 handelt es sich um einen mittelschweren Transporter, der mit zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turboprop Triebwerken ausgerüstet ist. Ägypten hat im Oktober 2010 drei dieser Militärtransporter in Auftrag gegeben und wird damit ihre An-74 und C130H Transportflotte verstärken.