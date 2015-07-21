Ägypten übernimmt Rafale Kampfjets

First Rafale for Egypt (Foto: Dassault)

Ägypten konnte am 20. Juli 2015 bei Dassault ihre ersten drei Rafale Kampfflugzeuge übernehmen, die feierliche Übergabe fand auf dem Flugtestzentrum in Istres statt.

Die ägyptischen Luftstreitkräfte haben im Februar 2015 bei dem französischen Flugzeugbauer Dassault vierundzwanzig Rafale in Auftrag gegeben, dabei wurde abgemacht, dass die ersten Jets bereits in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen. Die ersten drei Maschinen konnten nun am Montag an Ägypten übergeben werden. Die französische Luftwaffe hat bereits erste Piloten aus Ägypten auf dem Muster ausgebildet, diese werden nun die drei Rafale Kampfjets heute Dienstag nach Kairo überfliegen.

Dassault produziert momentan 11 Rafale im Jahr, der französische Flugzeugproduzent könnte die Produktion nach eigenen Angaben jedoch verdoppeln.