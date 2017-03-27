topbonus als starker Partner

Airbus A380 Etihad Airways (Foto: Airbus)

Globales Vielflieger-Netzwerk der Etihad Airways Partner (EAP) knackt 20 Millionen Mitglieder Marke.

Mit seinen mehr als 4,3 Millionen Teilnehmern leistet topbonus einen wesentlich Beitrag zu den über 20 Millionen Mitgliedern, die die vier Programme des EAP‎-Netzwerkes im Februar erreicht haben.

topbonus gehört zusammen mit Etihad Guest, MilleMiglia und JetPriviledge zu den Programmen der Global Loyalty Company (GLC), ein Unternehmen der Etihad Airways Group.

topbonus trägt mit einem seit Monaten stabilen Mitgliederwachstum von 1.000 Neu-Mitgliedern pro Tag wesentlich zum Gesamtwachstum der GLC-Programme bei.

„Wir freuen uns sehr, mit topbonus ein bedeutender Partner in einem weltweit starken Netzwerk zu sein und gemeinsam diesen Meilenstein erreicht zu haben. Dank des Netzwerkes bieten wir unseren Teilnehmern die Möglichkeit, bei 24 Airline-Partnern und zahlreichen weiteren Partnerunternehmen Meilen zu sammeln, sagt Anton Lill, Geschäftsführer der topbonus Ltd.

Ab sofort wird topbonus Teilnehmern das Sammeln beim Online-Shopping bei über 500 Online-Shops noch leichter gemacht - mit dem neuen Meilen-Pilot. Das Add-on ist kostenfrei für die Internetbrowser Firefox und Google Chrome erhältlich unter www.airberlin.com/meilenpilot. Während des Surfens zeigt der Meilen-Pilot automatisch an, sobald man sich auf einer Seite der‎ Partnershops- und unternehmen befindet. Somit geht keine wertvolle Meile mehr verloren.

topbonus als starker Partner

Globales Vielflieger-Netzwerk der Etihad Airways Partner (EAP) knackt 20 Millionen Mitglieder Marke

Mit seinen mehr als 4,3 Millionen Teilnehmern leistet topbonus einen wesentlich Beitrag zu den über 20 Millionen Mitgliedern, die die vier Programme des EAP‎-Netzwerkes im Februar erreicht haben.

topbonus gehört zusammen mit Etihad Guest, MilleMiglia und JetPriviledge zu den Programmen der Global Loyalty Company (GLC), ein Unternehmen der Etihad Airways Group.

topbonus trägt mit einem seit Monaten stabilen Mitgliederwachstum von 1.000 Neu-Mitgliedern pro Tag wesentlich zum Gesamtwachstum der GLC-Programme bei.

„Wir freuen uns sehr, mit topbonus ein bedeutender Partner in einem weltweit starken Netzwerk zu sein und gemeinsam diesen Meilenstein erreicht zu haben. Dank des Netzwerkes bieten wir unseren Teilnehmern die Möglichkeit, bei 24 Airline-Partnern und zahlreichen weiteren Partnerunternehmen Meilen zu sammeln, sagt Anton Lill, Geschäftsführer der topbonus Ltd.

Ab sofort wird topbonus Teilnehmern das Sammeln beim Online-Shopping bei über 500 Online-Shops noch leichter gemacht - mit dem neuen Meilen-Pilot. Das Add-on ist kostenfrei für die Internetbrowser Firefox und Google Chrome erhältlich unter www.airberlin.com/meilenpilot. Während des Surfens zeigt der Meilen-Pilot automatisch an, sobald man sich auf einer Seite der‎ Partnershops- und unternehmen befindet. Somit geht keine wertvolle Meile mehr verloren.

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