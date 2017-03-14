topbonus Meilen für Buchungen über airberlin.com

airberlin Airbus A321 (Foto: airberlin)

Noch bis 19. März 2017 können Passagiere für alle Flugbuchungen über airberlin.com zweifache und bei gleichzeitiger Bezahlung mit der airberlin Visa Card vierfache Meilen sammeln.

Doppelte Meilen gibt es im Aktionszeitraum somit bereits für die Flugbuchung unter airberlin.com, unabhängig von der Zahlungsmethode. Zusätzlich erhalten Inhaber der airberlin Visa Card in der Basic-Version eine Meile pro ausgegebenem Euro und Inhaber der airberlin Visa Card in der Plus-Version zwei Meilen pro Euro; die Kreditkarten für die PLATINUM-Mitglieder sind immer in der Plus-Version. Die Gutschrift der zusätzlichen Meilen erfolgt bis 30. April 2017.

Die Aktion gilt auch für Neukunden. Zusätzlich gibt es für diese 10.000 Willkommensmeilen bei Abschluss eines Kreditkartenvertrages. topbonus Meilen können zum Beispiel für Prämienflüge oder Upgrades in die Business Class genutzt werden. Dabei kann die airberlin VISA Karte auch direkt im/während des Online-Buchungsprozesses beantragt und direkt damit bezahlt werden (genauso wie es Kunden z.B. beim Abschluss einer Amazon Kreditkarte zum Ende einer Bestellung können).

„Wir bieten unseren Teilnehmern immer attraktive Aktionen, mit denen sie in einem zeitlich begrenzten Zeitraum die Möglichkeit haben, extra Meilen zu sammeln“, sagt Anton Lill, Managing Director der topbonus Ltd. „Dies bedeutet auch, dass ein Status schneller zu erreichen ist als bei anderen Fluggesellschaften. Zudem sind die Meilenschwellen bzw. die Anzahl der erforderlichen Segmente niedriger als bei den meisten anderen Programmen, bei vergleichbarem Leistungs- und Vorteilsportfolio des jeweiligen Status.“

Die airberlin VISA Kreditkarte wird von der Landesbank Berlin (LBB) heraus gegeben, die in Deutschland Marktführerin bei der Herausgabe von Cobrand-Karten mit Zahlungsfunktion ist. Mit der airberlin Visa Card kann weltweit bargeldlos bezahlt werden. Zusätzlich werden bei jedem Bezahlvorgang topbonus Prämien- und Statusmeilen gesammelt. Die topbonus Kreditkarte beinhaltet unter anderem eine Flug- und Gepäckverspätungsversicherung.

Ausführliche Informationen gibt es unter airberlin.com/mehrfachmeilen. Unter diesem Link ist auch die Beantragung der airberlin Visa Card möglich.