time:matters wird Premium Partner von Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo nominiert time:matters zum Premium Partner und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens für zeitkritische Luftfracht.

Mit einer Gesamttonnage von mehr als 5.000 Tonnen im vergangenen Jahr wurde time:matters, der Experte für zeitkritische Notfalltransporte und Supply Chain Lösungen, als Premium Partner für das Partnerprogramm von Lufthansa Cargo nominiert. Damit würdigt der Carrier den wirtschaftlichen Erfolg von time:matters in 2023.

Das in Neu-Isenburg ansässige Unternehmen time:matters ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Lufthansa Cargo, das seit der Gründung 2002 seinen Kunden weltweite, maßgeschneiderte und flexible Logistiklösungen für zeitkritische Transporte anbietet. Zu den Fokusindustrien des Unternehmens zählen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Zell- und Gentherapie, Halbleiterindustrie sowie Automotive. Dabei setzt das Unternehmen auf modernste Technologien und ein umfassendes Netzwerk, unter anderem von Lufthansa Cargo. Damit unterstützen beide Unternehmen partnerschaftlich resiliente Lieferketten, um dringend benötigte Waren weltweit zu transportieren.

„Der Premium-Partner-Status ist ein wichtiger Erfolg unserer Wachstumsstrategie und ermöglicht es uns, unsere Wettbewerbsfähigkeit in den Märkten weiter zu stärken. Das Netzwerk von Lufthansa Cargo ermöglicht uns dabei den weltweiten Zugang zu diesen Märkten für unsere Kunden“, sagt Bernhard zur Strassen, Chief Executive Officer von time:matters.

„Mit Lufthansa Cargo steht uns beim globalen Transport von Luftfracht ein starker Partner zur Seite, mit dem wir unser Geschäft auch zukünftig weiter ausbauen können. Beide Unternehmen haben einen starken Fokus auf Qualität und Geschwindigkeit. Dadurch können wir auf die Expertise des jeweils anderen bauen, um unseren Kunden hoch-performante und effiziente Lösungen anzubieten“, ergänzt Lars Krosch, Chief Operating Officer bei time:matters.

Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung innerhalb des Partner Programms zeigt sich unter anderem im regelmäßigen Austausch der Unternehmen, wie beispielsweise in regelmäßigen Monitorings der Geschäftsentwicklung und des Potenzials für gemeinsames Wachstum. Darüber hinaus entstehen diverse gemeinsame, innovative Initiativen innerhalb des Programms, die einen Mehrwert für die Kunden schaffen. Ein Beispiel dafür ist der Bereich der Nachhaltigkeit. Um einen positiven Beitrag zu wichtigen Herausforderungen zu leisten, arbeiten die Partner entlang der logistischen Wertschöpfungskette eng zusammen.

Über time:matters GmbH

time:matters ist seit mehr als 20 Jahren Experte für zeitkritische Notfalltransporte und Supply Chain Lösungen. Über Luft, Schiene und Straße werden hocheilige Ersatzteile, fehlende Produktionsmittel, medizinische Proben, Gefahrgüter oder wichtige Dokumente schnell und zuverlässig von A nach B transportiert, bei Bedarf auch persönlich begleitet per Onboard Kurier oder als Charterlösung. Grundlage dafür bildet das globale Netzwerk mit über 500 Kurierpartnern und Fluglinien. Grundsätzlich kann time:matters auf jede verfügbare Airline zurückgreifen und damit ein umfassendes Streckennetz nutzen. Neben Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit steht individueller und flexibler Service an erster Stelle. time:matters ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr verfügbar, um maßgeschneiderte, kundenindividuelle Logistikkonzepte zu entwerfen – vom Ad-Hoc-Fall bis zum Regelgeschäft. Zudem können Kunden über die time:matters Booking Webseite jederzeit eine Transportanfrage stellen, die in Echtzeit quotiert wird und unmittelbar buchbar ist. time:matters bietet Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobilindustrie, Hightech und Semicon, Industriemaschinen und -anlagen, Life Sciences, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Ersatzteillogistik. time:matters ist ISO 9001:2015 zertifiziert, als auch mit dem Umweltzertifikat ISO 14001:2015 ausgezeichnet. Das Unternehmen baut seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weiter aus. Seit 2022 investiert time:matters in Sustainable Aviation Fuel (SAF) und wird dies im Rahmen seines Engagements für den Klimaschutz auch weiterhin fortsetzen. Darüber hinaus kompensiert das Unternehmen CO2-Emissionen, indem es sich an hochwertigen Klimaschutzprojekten beteiligt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und betreibt zudem an den Flughäfen Frankfurt und München eigene Abfertigungsterminals für Express- und Kuriersendungen. time:matters GmbH ist AEO-zertifiziert und Mitglied der International Air Transport Association (IATA). Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Singapur und China vertreten, um sowohl nationale als auch internationale Kunden zu betreuen.

