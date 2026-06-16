skyhub PAD stellt Betrieb ein

skyhub PAD ATR Flugzeug (Foto: Flughafen Paderborn Lippstadt)

Die Fluginitiative Skyhub Pad hat ihren Betrieb am 10. Juni 2026 eingestellt. Die zu hohen Kosten und eine zu schwache Nachfrage machten den Weiterbetrieb unmöglich.

Die skyhub PAD GmbH & Co. KG musste ihren Betrieb einstellen. Trotz der beeindruckenden Erfolge, unter anderem durch die Integration der Standorte Lübeck und Pécs sowie der Erlangung des Codeshare-Status zwischen der beauftragten Fluggesellschaft DAT und Lufthansa, machen die zu hohen Kosten am Standort Deutschland den weiteren Flugbetrieb unmöglich.

Unabhängig von vielen positiven Entwicklungen hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass das Geschäftsmodell von skyhub PAD für den innerdeutschen Flugverkehr nicht trägt. Auch durch den Iran-Krieg und eine signifikante Erhöhung der Kerosinpreise haben sich die Kosten ungünstig entwickelt. Hinzukommt, dass die Buchungszahlen noch nicht die gewünschten Größenordnungen erreicht haben. Die finanzielle Entwicklung macht daher die Einstellung des Flugbetriebs erforderlich.

Dieser unausweichliche Schritt ist sehr bitter für Ostwestfalen-Lippe, die angrenzenden Regionen und für ganz Deutschland. Wir haben alles versucht, um die Flugverbindung zwischen Paderborn/Lippstadt und München zu erhalten. Hervorheben möchte ich vor allem das beeindruckende Engagement vieler Unternehmerinnen und Unternehmer sowie des ganzen Teams, die neben dem Kapital auch unheimlich viel Herzblut investiert haben,

betont der Vorsitzende des Beirats der skyhub PAD GmbH & Co. KG und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, Christoph Plass.

Die skyhub PAD GmbH & Co. KG steht mit allen relevanten Partnern und Akteuren im Dialog, um einen reibungslosen Ablauf bis zur Einstellung des Flugbetriebs sicherzustellen.

Die Initiative skyhub PAD hatte im März 2025 konkrete Formen angenommen. Damals gründeten 36 Unternehmen und Privatpersonen die skyhub PAD GmbH & Co. KG. Im April 2025 folgte die Vertragsunterzeichnung mit der ausführenden Fluggesellschaft DAT, am 1. September 2025 startete der Flugbetrieb. Seitdem fanden mehrere Kapitalerhöhungen statt, in deren Rahmen die Zahl der Gesellschafter auf 103 angewachsen war.