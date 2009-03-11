skyguide und Austro Control unterzeichnen Kooperationsvertrag

Skyguide und Austro Control haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Er bildet die Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung und Vermarktung einer webbasierten Applikation zur Flugvorbereitung für Pilotinnen und Piloten. Die Vereinbarung sieht einen gemeinsamen Auftritt im Bereich Flugvorbereitung vor und damit die gemeinsame Weiterentwicklung und Vermarktung der integrierten Briefing-Plattform sowie der angebotenen Services im europäischen Raum. Die Kooperation ermöglicht darüber hinaus die Nutzung von Synergien, beispielsweise bei den Entwicklungs- und Betriebskosten sowie bei der Bearbeitung von Flugplänen. Die integrierte Serviceplattform erlaubt, elektronisch Flugpläne zu erstellen, zu verwalten und aufzugeben und alle für die sichere und geordnete Durchführung von Flügen notwendigen Wetter- und NOTAM-Daten[1] abzurufen. Das System liefert jedem Nutzer sämtliche, auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen Informationen. Die Pilotinnen und Piloten werden wahlweise via SMS und/oder Mail benachrichtigt, sobald ihr Flugplan von der zuständigen Stelle akzeptiert und bearbeitet wurde.