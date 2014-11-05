skyguide mit neuem Geschäftsleitungsmitglied

skyguide (Foto: skyguide)

Hans Bracher, Leiter Human Resources, wird ab 1. Januar 2015 Vollmitglied der skyguide-Geschäftsleitung.

Mit dieser Anpassung in Organisation und Governance unterstreicht skyguide die zentrale Rolle, die dem Personal und dem Personaldienst in der Flugsicherung zukommt.

Daniel Weder, CEO von skyguide, sagt zu diesem Schritt: "Es gibt in unserem Tätigkeitsfeld zahlreiche, unterschiedlichste Herausforderungen. Sie alle werden nicht von Prozessen oder Instrumenten gemeistert, sondern von Menschen. Gut ausgebildete, erfahrene, gewissenhafte und motivierte MitarbeiterInnen bringen das

Unternehmen immer wieder weiter."

Hans Bracher ist seit August 2012 Leiter Human Resources bei skyguide. Er war seither bereits in beratender Funktion Teil der Geschäftsleitung. Der ausgebildete Rechtsanwalt blickt zurück auf über 20 Berufsjahre als HR-Fachmann im technologischen und industriellen Umfeld in der Schweiz sowie international.

Die Geschäftsleitung der skyguide setzt sich somit neu zusammen aus dem CEO und den jeweiligen LeiterInnen von

Corporate Development

Engineering & Technical Services

Finance & Services

Human Resources

Operations

Safety, Security, Quality.

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