flymojo will CSeries Verkehrsflugzeuge kaufen

CS100 flymojo (Foto: Bombardier)

Bombardier hat eine Kaufabsichtserklärung über 20 Verkehrsflugzeuge aus der CSeries bekannt gegeben.

Die neu gegründete malaysische Fluggesellschaft flymojo hat bei Bombardier eine Kaufabsichtserklärung über 20 CS100 und ebenso viele Optionen gezeichnet. Zwanzig CS100 kosten nach den aktuellen Listenpreisen 1,47 Milliarden US Dollar. Die Verträge wurden an der Luftfahrt- und Rüstungsmesse LIMA in Malaysia bekannt gegeben. Die Fluggesellschaft flymojo will ab dem ersten Quartal 2016 den Flugbetrieb aufnehmen, gegründet wurde sie von der privaten Gesellschaft Fly Mojo Sdn Bhd.