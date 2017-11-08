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flydubai und Emirates mit neuen Codeshares

08.11.2017 PS
flydubai Boeing 737-800
flydubai Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Emirates und flydubai geben 16 zusätzliche Codeshare Destinationen bekannt, diese werden für Emirates-Passagiere mit einem einzigen Flugticket erreichbar sein.

Das erweiterte Streckennetz beinhaltet auch neue begehrte Ziele wie Sansibar, Kathmandu und Kilimandscharo. „Diese Partnerschaft bedeutet eine noch nie dagewesene Möglichkeit für beide Fluglinien, das Potenzial ihrer globalen Streckennetze zu nutzen. Damit erhalten Passagiere eine noch größere Auswahl und Flexibilität bei der Planung ihrer Flüge, um die Welt einfach und bequem entdecken zu können“, so Sir Tim Clark, President Emirates Airline.

„Die zahlreichen Vorteile, die Dubai als internationales Luftverkehrsdrehkreuz bietet, werden bereits von vielen Fluggästen geschätzt. Mit der heutigen Bekanntgabe erleben Passagiere weitere 16 Ziele und kommen in den Genuß des einzigartigen Charakters der jeweiligen Fluggesellschaft,“ ergänzt Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer von flydubai.

Auf gemeinsam gebuchten Codeshare-Verbindungen von Emirates und flydubai erhalten Passagiere von Emirates kostenlose Mahlzeiten an Bord von flydubai. Darüber hinaus gelten die Freigepäckrichtlinien von Emirates für Business Class und Economy Class auf Flügen, die von flydubai durchgeführt werden. Das Umsteigen am Dubai International Airport wird im Rahmen der neuen Partnerschaft weiter vereinfacht. Die reduzierte Mindestumsteigezeit zwischen Emirates im Terminal 3 und flydubai im Terminal 2 beträgt 120 Minuten.

Die neuen Codeshare-Ziele von Emirates und flydubai

 Bratislava/Slowakei

 Chittagong/Bangladesch

 Dschibuti/Dschibuti

 Duschanbe/Tadschikistan

 Hargeysa/Somalia

 Istanbul – Sabiha Gokcen/Türkei

 Jerewan/Armenien

 Kathmandu/Nepal

 Kilimandscharo/Tansania

 Machatschkala/Russland

 Mattala Rajapaksa/Sri Lanka

 Podgorica/Montenegro

 Sansibar/Tansania

 Sylhet/Bangladesch

 Ufa/Russland

 Woronesch/Russland

Emirates, flydubai

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