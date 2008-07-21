easyJet weitet sein Angebot aus

Im Winterflugplan fliegt die britische Billig-Airline vermehrt von Österreich aus. Neu sollen nun drei von vier Strecken von Innsbruck aus geflogen werden.

Im kommenden Winter werden insgesamt drei Verbindungen nach London, Liverpool und Bristol angeboten. Zurzeit fliegt easyJet zweimal wöchentlich von Innsbruck nach London Gatwick. In Zukunft wird ab dem 10. Dezember die Frequenz unter der Woche um zwei Flüge täglich gesteigert. Nach Liverpool wird jeweils donnerstags und sonntags geflogen. Zusätzlich finden jeden Freitag und Sonntag Flüge nach Bristol statt.