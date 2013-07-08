easyJet weiter im Aufwärtstrend

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Juni 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um 1,9 Prozent bekanntgeben.

Im Juni haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresjuni mit einer Zunahme von 1,9 Prozent verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,537 Millionen Fluggäste. Die Auslastung blieb konstant bei sehr hohen 89,9 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 60,151 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem weiteren Anstieg von 4,9 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag übers Jahr gesehen bei sehr guten 89,2 Prozent.