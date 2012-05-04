easyJet wächst kräftig weiter

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat April 2012 eine Zunahme der Passagierzahlen um 8,6 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im April 2012 haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresapril mit einer Zunahme von 8,8 Prozentpunkten verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat April 5,125 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf hohe 89,3 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 56,201 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 7,1 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag bei soliden 88,2 Prozent.