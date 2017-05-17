easyJet sucht Piloten

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

easyJet wird eine Rekrutierungskampagne unter dem Namen „For the love of Flying“ starten, um ab Anfang Juni bis zu 450 Piloten anzustellen.

Dies wird die größte Rekrutierungsoffensive in der Geschichte der Airline sein – eine Steigerung gegenüber des Rekords von 426 neuen Anstellungen im vergangenen Jahr. Die möglichen Positionen variieren von jungen Kadettenpiloten, die ihre Karriere starten wollen, bis hin zu erfahrenen Co-Piloten und Kapitänen anderer Fluggesellschaften oder aus dem Militär. Sie alle erhalten Zugang zu einer hochwertigen Ausbildung sowie beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten.

Zurzeit beschäftig easyJet über 3.000 Piloten, die mit mehr als 265 Airbus-Flugzeugen auf über 870 Routen in 31 Ländern fliegen – und neue Rekruten schließen sich der Airline in einer aufregenden Zeit mit kontinuierlichem Wachstum an. Im kommenden Jahr schafft easyJet neue Pilotenstellen an allen Basen der Airline. Für Deutschland sind dies Berlin und Hamburg. Rund 300 der neuen Positionen sind für Kadettenpiloten vorbehalten. Zudem liegt ein besonderer Fokus auf der Rekrutierung weiblicher Piloten im Rahmen von easyJets Amy-Johnson-Initiative.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in einigen Wochen mit der Rekrutierung von 450 neuen easyJet-Piloten beginnen werden“, sagt easyJets Flugbetriebsleiter, Kapitän Brian Tyrrell. „Bei easyJet sind wir stolz darauf, ein sehr talentiertes Team zu haben und unseren Piloten einen klaren Karriereweg zu bieten, mit der Möglichkeit, sich schneller als bei anderen Airlines vom ersten Offizier bis hin zum Kapitän zu entwickeln. Dies ist eine aufregende Zeit um easyJet beizutreten, da die Fluggesellschaft stetig wächst und sich weiterentwickelt, um die Position als Europas führende Airline beizubehalten. Ich freue mich darauf, die erfolgreichen Bewerber in naher Zukunft begrüßen zu dürfen.“

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