easyJet streicht Moskau Flüge

Der zweitgrößte Low Cost Carrier Europas easyJet wird sich ab März 2016 von ihren Moskau Flügen verabschieden.

Die Flüge von London Gatwick nach Moskau sollen ab dem 21. März 2016 eingestellt werden, easyJet behält den Markt jedoch unter Beobachtung und werde die Flüge nach Moskau wieder aufnehmen, falls sich der Markt erholen sollte, dies teilte die Airline Mitte September mit.

Wegen der schlechten Wirtschaftslage Russlands ist die Nachfrage auf dem russischen Markt stark eingebrochen, auch die Verschärfung der Visa Regelungen machten den Schritt sich aus Moskau zurückzuziehen nötig. easyJet bediente die Strecke London Gatwick Moskau seit 2013. Die Flüge zwischen Manchester und Moskau wurden bereits im September aus dem Angebot gestrichen.