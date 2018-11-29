easyJet präsentiert Jahresresultat

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

easyJet konnte im vergangenen Geschäftsjahr einen Vorsteuergewinn von 445 Millionen Pfund erwirtschaften, das waren 15,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

EasyJet bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende September. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Fluggesellschaft aus London Luton einen Umsatz von 5,898 Milliarden Pfund (7,521Milliarden US Dollar), das entspricht einem Umsatzwachstum von 16,8 Prozent. Den Betriebsgewinn gibt Europas zweitgrößte Tiefpreisfluggesellschaft mit 460 Millionen Pfund an, das waren 13,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

easyJet konnte 88,5 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einem Wachstum von 10,2 Prozent entspricht. Der Durchschnittsertrag pro Sitz konnte um 6,4 Prozent auf 61,94 Pfund verbessert werden, während sich die Kosten pro angebotenem Sitzplatz um 4,7 Prozent auf 60,96 Pfund verteuerten. easyJet betreibt momentan 315 Verkehrsflugzeuge