easyJet präsentiert Jahresresultat

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

Europas zweitgrößte Tiefpreisfluggesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2015/16 einen Vorsteuergewinn von 495 Millionen Pfund (576 Millionen Euro) erwirtschaften, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 27,9 Prozent.

EasyJet bilanziert das Geschäftsjahr jeweils auf Ende September. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Fluggesellschaft aus London Luton mit 4,669 Milliarden Pfund (5,433 Milliarden Euro) einen um 0,4 Prozent tieferen Umsatz als ein Jahr zuvor. Den Betriebsgewinn gibt easyJet mit 498 Millionen Pfund an, 27,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

EasyJet konnte 73,1 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, was einem Wachstum von 6,6 Prozent entspricht. Der Durchschnittsertrag pro Sitz ist um 6,4 Prozent auf 58,46 Pfund zurückgegangen, während sich die Kosten pro angebotenem Sitzplatz um 4,6 Prozent auf 52,26 Pfund verbilligten. easyJet betreibt momentan 257 Verkehrsflugzeuge.