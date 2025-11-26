easyJet präsentiert Jahresabschluss

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

easyJet konnte bei einem Umsatz von 10,106 Milliarden Pfund einen Gewinn auf Stufe EBIT von 703 Millionen Pfund erwirtschaften.

easyJet bilanziert das Geschäftsjahr von Oktober 2024 bis Ende September 2025. Der Umsatz konnte um neun Prozent auf 10,106 Milliarden Pfund gesteigert werden. Der Gewinn gibt der Low-Cost-Carrier (LCC) aus England mit 703 Millionen Pfund an, das entspricht einem Gewinnwachstum von achtzehn Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte easyJet 93,436 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, Plus vier Prozent.