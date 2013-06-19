easyJet platziert Grossauftrag bei Airbus

Der britische Low Cost Carrier hat während der Paris Air Show bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für bis zu 135 Maschinen aus der A320 Familie platziert.

Der Auftrag muss noch von easyJet den Aktionären gutgeheissen werden bevor er fest unterzeichnet werden kann. easyJet beabsichtigt 100 Airbus A320neo und als Übergangslösung noch 35 A320ceo zu beschaffen. 50 Maschinen aus dieser Bestellung dienen der Flottenvergrösserung und mit 85 Flugzeugen wird die bestehende Flotte verjüngt. Die A320 sollen für 180 Passagiere ausgelegt sein und sind dadurch grösser als die bei easyJet in hohem Mass eingesetzten A319 mit 156 Sitzplätzen.