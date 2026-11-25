easyJet mit weniger Gewinn

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Wie bei easyJet üblich, hat das Unternehmen das Geschäftsjahr 2026 per 30. September abgeschlossen. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr um 89 Prozent auf 71 Millionen britische Pfund (entspricht rund 93 Millionen US-Dollars) eingebrochen.

easyJet macht die hohen Kerosinpreise, ein Nachfragerückgang nach Ausbruch des Krieges im Mittleren Osten und ein konkurrierendes Überangebot zu einigen Ferienzielen dafür verantwortlich.

easyJet zeigt sich trotz der Herausforderungen optimistisch und weist darauf hin, das easyJet Holidays „profitables Wachstum“ liefere. easyJet setzt damit vermehrt auf „Flug plus Hotel“-Angebote. Der Umsatz im Konzern ist im Geschäftsjahr 2026 zwar um 6 Prozent gestiegen und es konnten auch 3 Millionen zusätzliche Passagiere befördert werden (plus 3 Prozent), das reichte aber nicht aus, um die Kostensteigerungen von 13 Prozent auszugleichen. Alleine die Treibstoffkosten sind um 244 Millionen Pfund gestiegen, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 11 Prozent entspricht. Auch der Wegfall kostenloser ETS-Zertifikate hat die Rechnung zusätzlich belastet. Unverändert hoch war die Auslastung der EasyJet-Flüge mit 90 Prozent. Dank kontinuierlicher Eigeninitiative habe die Pünktlichkeit um zwei Prozentpunkte auf 74 Prozent verbessert werden können.

easyJet erwartet, dass sich die Kostenentwicklung ohne Treibstoff im Geschäftsjahr 2027 verbessern wird unter anderem dank der beschleunigten Flottenaufwertung, das heisst, dem Ersatz älterer Flugzeuge durch moderne und grössere Maschinen der Airbus A320neo-Familie. Die verbleibende Airbus A319-Flotte soll bis zum Geschäftsjahr 2029 ausgemustert werden. Bereits eingeleitet ist die Übernahme von zwei weiteren Wartungsstandorten, so dass EasyJet die Hälfte des Heavy-Maintenance-Bedarfs selber abdecken könne.

SkyNews