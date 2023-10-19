easyJet mit solidem Gewinn

easyJet Airbus A320neo am EuroAirport (Foto: EuroAirport)

EasyJet hat in ihrem per Ende September beendeten Geschäftsjahr 2022/23 im vierten Quartal einen Rekordgewinn vor Steuern erzielt und erreicht damit die Finanzziele.

Die Geschäftsdynamik erlaube nun die die Planung neuer Flugzeugbestellungen und die Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung. So hat EasyJet 157 neue Airbusse fest geordert und für 100 weitere Optionen gezeichnet.

EasyJet erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Konzerngewinn vor Steuern zwischen 440 und 460 Millionen Pfund, wobei EasyJet Holidays rund 120 Millionen Pfund beitragen wird. Die Nachfrage nach dem Flugangebot von EasyJet sei weiterhin stark und hat der Gruppe in diesem Sommer ein Rekordergebnis beschert, heisst es weiter. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2024 setzt sich die Buchungsdynamik fort und man erwartet, dass die Kapazität im ersten Quartal um etwa 15 Prozent wachsen werde. Die Ticketerträge liegen über dem Vorjahresniveau und die Auslastung entspricht im Grossen und Ganzen den Erwartungen. Der anhaltende Fokus auf Kosten sowie Produktivitäts- und Auslastungssteigerungen würden voraussichtlich dazu führen, dass die Airline-Kosten pro Sitzplatz ohne Treibstoff im Dezemberquartal im Jahresvergleich leicht sinken werden, teilt EasyJet weiter mit.

Johan Lundgren, CEO von EasyJet, sagte: „Wir haben einen Rekordsommer mit einer starken Nachfrage nach EasyJet-Flügen und EasyJet holidays erlebt. Diese Leistung hat gezeigt, dass unsere Strategie Früchte trägt. Unsere neuen mittelfristigen Ziele bilden die Grundlage für die Gewinnerzielung vor Steuern von mehr als einer Milliarde Pfund. Dies wird durch die Reduzierung der Winterverluste, die Aufrüstung unserer Flotte und den Ausbau von EasyJet holidays erreicht. Wir haben ausserdem eine Vereinbarung mit Airbus über eine zusätzliche Bestellung von 157 Flugzeugen und weitere 100 Kaufrechte getroffen.“

EasyJet hat heute seine Rahmenbedingungen für die Kapitalallokation aktualisiert, um den Fokus des Unternehmens auf eine gute Kundenbetreuung bei gleichzeitiger Erzielung attraktiver Aktionärsrenditen zu untermauern. Die Umsetzung der vier Säulen ihrer Strategie beinhaltet: den Aufbau des besten Netzwerks in Europa, die Umwandlung von Erträgen, die Bereitstellung von einfachem und zuverlässigem Service sowie die Förderung des Low-Cost-Modells neben Kapitaldisziplin und diszipliniertem Wachstum. Unterstützt durch EasyJets starke Bilanz biete dies die Grundlage, um langfristigen Shareholder Value mit nachhaltigen Renditen zu erzielen, heisst es weiter.

SkyNews