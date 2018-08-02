easyJet mit neuen Strecken ab Tegel

Berlin Tegel easyJet (Foto: Berliner Flughäfen)

easyJet feiert mit dem Erstflug der Strecke Berlin-Tegel nach Cagliari den Ausbau des Betriebes am Flughafen Berlin-Tegel.

Die neue Verbindung ist Teil des größten Sommerflugplans für Berlin mit über 16 Millonen Sitzplätzen pro Jahr. Von dem wachsenden Engagement der Airline in der Hauptstadt profitieren nicht nur die Passagiere, sondern auch die Region: Mehr als 500 neue easyJet- Mitarbeiter wurden bereits an der Basis in Berlin-Tegel eingestellt. In den kommenden Wochen sollen weitere 90 Stellen besetzt werden. easyJet fliegt inzwischen mit einer Flotte von 308 Flugzeugen auf mehr als 1.000 Strecken zwischen über 156 Flughäfen in 33 Ländern. Über 300 Millionen Europäer wohnen weniger als eine Stunde Fahrzeit von einem easyJet-Flughafen entfernt. In den kommenden Wochen nimmt easyJet mit insgesamt 13 Erstflügen auf folgenden Routen den Betrieb auf.

Neue easyJet-Ziele ab Berlin

- Berlin-Tegel nach Cagliari (01. August 2018), ab 33,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Oslo (01. August 2018), ab 26,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Ljubljana (02. August 2018), ab 33,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Genua (02. August 2018), ab 26,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Ancona (03. August 2018), ab 28,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Biarritz (03. August 2018), ab 31,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Graz (04. August 2018), ab 28,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Montpellier (04. August 2018), ab 26,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Menorca (04. August 2018), ab 32,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Göteborg (05. August 2018), ab 23,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Belgrad (10. August 2018), ab 35,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Aarhus (01. September 2018), ab 29,99 Euro*

- Berlin-Tegel nach Granada (03. September 2018), ab 33,99 Euro*

Mit den Neuzugängen ergänzt die Fluglinie ihren vielseitigen Mix aus beliebten Freizeit- und Städtedestinationen in ganz Europa. Die Airline fliegt elf deutsche Flughäfen an und bietet im gesamten Streckennetz mehr als 1.000 Verbindungen zu Destinationen in ganz Europa, dem Mittleren Osten und Nordafrika an.

Rekrutierung für mehr als 200 neue Flugbegleiter

Aufgrund der aktuellen Expansion in Berlin sucht easyJet für die Standorte Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld bis Herbst 2018 mehr als 200 neue Mitarbeiter für die easyJet-Kabine und lädt interessierte Bewerber am 04. und 05. September 2018 in Berlin zu Casting-Tagen ein.

Im Rahmen der Recruitmentaktivitäten konnte easyJet bereits mehr als 380 ehemalige airberlin-Mitarbeiter (180 Piloten und 200 Mitarbeiter des Bordpersonals) im Team begrüßen. Weitere 20 (sechs Piloten und 14 Mitarbeiter des Bordpersonals) werden in den nächsten Wochen starten. Die Recruitment- und Trainingsaktivitäten sind allerdings noch nicht beendet und easyJet erwartet, bis September 2018, mehr als 400 ehemalige airberlin-Mitarbeiter einzustellen.

easyJet-Wachstum Vorteil für Berliner

Mit den nun startenden 13 neuen Verbindungen von und nach Berlin-Tegel will die low-cost-Airline eine breite Auswahl an neuen Reisezielen in der deutschen Hauptstadt aufbauen von denen die knapp 16 Millionen Passagiere, die jährlich mit easyJet von und nach Berlin fliegen, profitieren. Die Fluggesellschaft zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung des Berliner Sommerflugplans und der Ausbau des Flugbetriebs verläuft planmäßig, um auch langfristiges und nachhaltiges Wachstum in Berlin zu erzielen.

Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, ergänzte: "easyJet baut sein Angebot in Tegel um weitere Ziele aus. Das ist eine gute Nachricht für die Fluggäste von und nach Berlin. Die Airline verstärkt ihr Engagement in der Hauptstadtregion weiter und trägt wesentlich dazu bei, dass die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen wieder wachsen. Nachdem wir im ersten Halbjahr 2018 etwas weniger Fluggäste in Berlin hatten, sehen wir jetzt, dass die Lücke, die die Insolvenz der airberlin hinterlassen hat, nun endgültig hinter uns liegt."

*Preise pro Person inkl. Steuern sowie Verwaltungs- und Kreditkartengebühren. One-Way basierend auf zwei Passagieren, die mit der gleichen Buchung reisen.

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