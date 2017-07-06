easyJet mit neuen Destinationen ab Berlin

250ster Airbus A320 easyJet (Foto: Airbus)

Aus der Großstadt Berlin raus ans Meer. easyJet erweitert ihr Sommerstreckennetz ab Ende Juni um die Hafenstädte Bastia, Pula und Warna.

Passend zur Urlaubszeit erweitert easyJet sein Streckennetz ab Berlin-Schönefeld um drei verlockende neue Ziele: Nach Bastia (Korsika) können Reisende seit dem 29. Juni fliegen, nach Pula (Kroatien) seit dem 30. Juni. Flieger nach Warna (Bulgarien) stehen seit dem 28. Juni bereit. Damit offeriert easyJet Passagieren aus Berlin 48 Sommer-Destinationen. Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: "easyJet setzt sein Wachstum in Berlin fort. Das ist ein sehr deutliches Bekenntnis für unseren Standort. In den letzten 14 Monaten hat die Airline drei Flugzeuge neu in Schönefeld stationiert sowie elf neue Flugziele in den Flugplan ab Berlin aufgenommen…"

Gerade in den Sommermonaten setzt easyJet auf erfrischende Urlaubsziele. Mit den Neuzugängen ergänzt die Fluglinie ihren vielseitigen Mix aus beliebten Freizeit- und Businessdestinationen in ganz Europa. Thomas Haagensen, Geschäftsführer easyJet Deutschland: "Wir möchten unseren Fluggästen eine bunte Auswahl an Reisezielen bieten und erweitern regelmäßig unser Streckennetz. Die Tatsache, dass wir die Berliner Flotte innerhalb eines Jahres um drei Maschinen auf insgesamt zwölf aufgestockt haben, zeigt, wie stark unser Angebot wächst." Von dem Engagement der Airline in der Hauptstadt profitieren nicht nur Abenteuerlustige, sondern auch die Region: Über 100 neue direkte Arbeitsplätze sind durch die drei zusätzlichen Flugzeuge entstanden.

Badebuchten, Festivals und Hafenflair: Die Newcomer im Überblick

Ziel Flüge pro Woche Flugtage Erstflug Letzter Flug Zeitraum Bastia (Korsika) 2 Mo, Do 29.06.2017 31.08.2017 Sommer Pula (Kroatien) 3 Di, Fr, Sa 30.06.2017 02.10.2017 Sommer Warna (Bulgarien) 2 Mi, Sa 28.06.2017 02.10.2017 Sommer

Mit den drei neuen Destinationen können sich die Berliner und Brandenburger ab sofort an Europas Traumküsten erfrischen. Zweimal pro Woche fliegt easyJet das malerische Hafenstädtchen Bastia im Norden Korsikas an. Beim Kaffeetrinken auf dem Place Saint-Nicolas kommt zwischen barocken Gebäuden, Palmen und Hafen mediterranes Feeling auf. Dreimal die Woche geht es ins kroatische Pula. Hier können sich Wassernixen auf Traumbuchten mit türkisfarbenem Wasser freuen. Wer Strandurlaub mit kulturellen Highlights krönen möchte, schießt von Pulas spektakulärem Amphitheater Fotos, die bestimmt auch auf Instagram das eine oder andere Like abstauben. Die bulgarische Großstadt Warna fliegt easyJet an zwei Wochentagen an. Sie ist bekannt für legendäre Musikfestivals und schillerndes Nachtleben am Goldstrand.

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