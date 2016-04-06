easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat März 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um 4,3 Prozent bekanntgeben.

Im März haben sich die Passagierzahlen bei easyJet wieder erfreulich entwickelt. Bei dem Low Cost Carrier aus Grossbritannien sind im März 5,728 Millionen Passagiere zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 91,3 Prozent verschlechtert. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 70,761 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei 91,5 Prozent.