easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Februar 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um 9,8 Prozent bekanntgeben.

Im Februar 2016 haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresfebruar mit einer Zunahme von 9,8 Prozent erneut stark verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 4,932 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 90,5 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 70,524 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 91,6 Prozent.