easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat März 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um 5,3 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im März 2013 haben sich die Passagierzahlen bei easyJet wieder erfreulich entwickelt. Bei dem Low Cost Carrier aus Grossbritannien sind im März 4,873 Millionen Passagiere zugestiegen, das entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozentpunkten. Die Auslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf hohe 90,5 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 59,734 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von 7,1 Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag bei 89,4 Prozent.