easyJet mit Flügen von Luxemburg nach London

Geschäftsreisenden und London Touristen bietet easyJet seit dem 29. Oktober 2012 eine neue Flugverbindung zwischen Luxemburg und London Gatwick an und bricht dabei das Monopol von Luxair und British Airways.

Der britische Billigflieger bietet die Flüge zwischen Luxemburg und London Gatwick am Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag an. Im ersten Betriebsjahr rechnet easyJet mit mehr als 50.000 Passagieren auf dieser Route. Luxemburg ist Firmensitz zahlreicher globaler Unternehmen wie Amazon, Paypal, Exxon Mobil und Skype, dazu kommen viele Finanzgesellschaften. Luxemburg ist ein kleiner aber feiner Markt, Luxair lebt zu einem großen Teil von den gut bezahlenden Geschäftsreisenden aus der Finanzbranche und genau auf diese hat es der britische Low Cost Carrier abgesehen. Falls das Angebot freundlich angenommen wird, könnten laut Aussagen von EasyJet in Zukunft mehr Flüge zwischen den beiden Zentren angeboten werden. Das Passagieraufkommen von Luxemburg nach London wurde bislang zwischen Luxair und British Airways aufgeteilt.