easyJet meldet starke Quartalszahlen

easyJet hat im dritten Quartal, das auf Ende Juni 2023 abgeschlossen wurde, einen Vorsteuergewinn von 203 Millionen Pfund erwirtschaftet.

Der Umsatz konnte im dritten Quartal 2023 von 1,755 Milliarden Pfund um vierunddreissig Prozent auf 2,360 Milliarden Pfund gesteigert werden. Die Kosten sind im gleichen Zeitraum von 1,652 Milliarden Pfund um zwanzig Prozent um zwanzig Prozent auf 1,988 Milliarden Pfund angewachsen. easyJet gibt den Gewinn für das dritte Quartal auf Stufe EBITAR mit 372 Millionen Pfund an, ein Jahr zuvor lag dieser bei 103 Millionen Pfund. Pro Sitzplatz konnte easyJet dem Passagier 81,08 Pfund abringen, das waren 23 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Mit easyJet flogen von anfangs April bis Ende Juni 23,454 Millionen Passagiere ein Jahr zuvor im dritten Quartal 2022 waren es 22,001 Millionen. Vor der Corona Krise im Jahr 2019 konnte der britische Low-Cost-Carrier im dritten Quartal noch 26,382 Millionen Fluggäste an Bord seiner Flugzeuge begrüssen. Die durchschnittliche Auslastung lag im dritten Quartal 2023 bei 90 Prozent.