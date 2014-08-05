easyJet meldet solides drittes Quartal

Der zweitgrösste Low Cost Carrier in Europa konnte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs einen Umsatzanstieg von 8,6 Prozent auf 1.240 Millionen Pfund (2.092 Millionen US Dollar) erwirtschaften.

Im dritten Quartal flogen mit easyJet 17,7 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem dritten Quartal 2013 um 7,7 Prozent auf 22,198 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 9,4 Prozent auf 20,243 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. easyJet erwartet dank den starken Zahlen auf Ende des laufenden Geschäftsjahrs einen Gewinn zwischen 545 und 570 Millionen Pfund. Der englische Billigflieger schliesst das Geschäftsjahr jeweils auf Ende September ab.