easyJet meldet Januarzahlen

Der Low Cost Carrier easyJet muss für den Monat Januar 2015 stagnierende Passagierzahlen vermelden.

Mit easyJet flogen im Berichtsmonat Januar 4,022 Millionen Fluggäste, das waren gleich viele wie im Vorjahresjanuar. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,1 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen konnte easyJet 65,349 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent, die Jahresauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 90,8 Prozent.

EasyJet unterhält ihren Hauptsitz in London Luton und betreibt rund 220 Flugzeuge aus der A320 Familie. Die Airline beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter.