easyJet kommt nach Nürnberg

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Flughafen Nürnberg freut sich über eine neue Fluggesellschaft, easyJet wird ab November zahlreiche Destinationen ab Nürnberg anbieten.

Der Airport Nürnberg und Reisefans begrüßen einen prominenten Neuzugang und Airline-Partner: Ab November 2026 startet die britische Fluggesellschaft easyJet erstmals ab der Metropolregion und stärkt durch effiziente Direktflüge die internationale Anbindung an wichtige europäische Zentren. Hauptziel ist London Gatwick, das künftig regelmäßig angesteuert wird. Zudem ergänzt die Airline während des weltberühmten Christkindlesmarkts und wichtiger Messen das Flugangebot nach London Luton, Manchester und Mailand.

Strategisch wichtig: Bessere Anbindung an Großbritannien und Norditalien

Mit dem Markteintritt von easyJet ergeben sich sowohl für Geschäfts- als auch für Privatreisende attraktive neue Direktverbindungen. Besonders profitieren Reisende aus der Metropolregion ebenso wie Gäste aus Großbritannien und Norditalien, die Nürnberg nun komfortabel erreichen können. Für die Messewirtschaft ist eine direkte Verbindung nach Norditalien und Großbritannien von strategischer Bedeutung, da diese Länder sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern zu den aufkommensstärksten zählen. Sie macht auch die hiesigen Global Player für ausländische Fachkräfte attraktiver, da sie den Beschäftigten eine schnelle Verbindung in ihre Heimat bietet.

„Mit easyJet begrüßen wir eine der bekanntesten und erfolgreichsten Low-Cost-Airlines Europas in Nürnberg. Das ist ein starkes Signal für die Attraktivität unseres Standorts und ein Gewinn für Reisende von und nach England und Norditalien“, betont Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg. „Die neuen Verbindungen nach London, Manchester und Mailand sind sowohl für den Städtetourismus in beide Richtungen als auch für die wirtschaftlichen Beziehungen unserer Region von großer Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass sich dieses Angebot schnell etablieren wird und hoffen, es gemeinsam mit easyJet künftig weiter ausbauen zu können.“

Metropole London im Fokus: Impulse für Reiseverkehr in beide Richtungen

Der Großraum London zählt mit knapp neun Millionen Einwohnern zu den wichtigsten europäischen Metropolen im Geschäfts- und Privatreiseverkehr. Die neue Verbindung nach London Gatwick stärkt die internationale Anbindung Nürnbergs nachhaltig. Ergänzend sorgen saisonale Verbindungen für zusätzliche Impulse – etwa zur Weihnachtszeit mit dem Nürnberger Christkindlesmarkt, der traditionell zahlreiche internationale Gäste anzieht. Dies gilt auch umgekehrt für einen Wochenend-Trip zum Christmas-Shopping im festlich geschmückten London.

Auch easyJet sieht großes Potenzial im neuen Standort Nürnberg. Stephan Erler, Country Manager Deutschland bei easyJet, erklärt: „Mit Nürnberg binden wir den siebten deutschen Flughafen an das easyJet-Netzwerk an und erweitern unser Deutschland-Angebot um einen wirtschaftsstarken sowie touristisch attraktiven Standort. Insbesondere das ausgeprägte touristische Potenzial von Nürnberg im Winterhalbjahr hat uns zu dem Engagement bewogen. Stadt und Region dürfen sich auf zusätzliche Touristen aus Großbritannien und Messebesucher aus Italien freuen. Gleichzeitig bietet das relevante Einzugsgebiet der Region eine hohe Eigendynamik und Nachfrage nach europäischen Städtereisen. Wir freuen uns sehr mit unseren neuen Direktverbindungen zur Konnektivität der Region beitragen zu können und wie an allen Standorten beobachten wir die Entwicklung des Marktes genau, um die Passagiernachfrage optimal zu bedienen. Der Start ist in jedem Fall ein positives Signal für die Anbindung der gesamten Region.“

easyJet zählt zu den führenden Low-Cost-Airlines Europas und bietet mit über 355 Flugzeugen ein dichtes Streckennetz mit mehr als 1.200 Verbindungen in 38 Ländern. Der Fokus liegt auf effizienten Punkt-zu-Punkt-Flügen zwischen wichtigen Städten, Wirtschaftsregionen und beliebten Urlaubszielen. Reisende profitieren von attraktiven Tarifen, flexiblen Zusatzleistungen wie Gepäckoptionen, Sitzplatzreservierung oder Speedy Boarding sowie einer einfachen digitalen Buchung über Website und App. Damit steht easyJet für moderne, preisbewusste Mobilität in Europa.

Wachstum für Tourismus und Hotellerie: easyJet holidays baut Angebot aus

Dank der neuen Direktverbindungen zwischen Nürnberg und wichtigen europäischen Metropolflughäfen können Reisende ab sofort über easyJet holidays auch flexibel gestaltbare Pauschalreisen buchen, die Flüge und Hotels miteinander kombinieren. easyJet holidays bietet eine Auswahl aus über 6.000 Unterkünften in ganz Europa und stellt damit sicher, dass in Kürze für alle neuen Destinationen ab der Region attraktive Urlaubspakete verfügbar sein werden. Alle Buchungen beinhalten sowohl Flüge als auch die Unterkunft und können mit einer Anzahlung von nur 75 € pro Person gesichert werden. Darüber hinaus baut easyJet holidays durch Partnerschaften mit dem lokalen Nürnberger Gastgewerbe sein Inbound-Hotelportfolio aktiv aus. Damit ist sichergestellt, dass die lokale Hotellerie während der weihnachtlichen Hauptreisezeit direkt vom Zuwachs an internationalen Gästen profitieren kann.

easyJet-Flugziele in der Übersicht:

London Gatwick (LGW) – Nürnberg (NUE)

Geplanter Start: 19. November 2026

Zeitraum: Durchgängige Flugverbindung

Frequenz: 2-4x wöchentlich, montags, donnerstags freitags und sonntags

Flugzeit: 1 Stunde und 45 Minuten

London Luton (LTN) – Nürnberg (NUE)

Geplanter Start: 23. November 2026

Zeitraum: Während der Christkindlesmarkt-Saison bis Neujahr

Frequenz: 2-3x wöchentlich, montags, mittwochs und freitags

Flugzeit: 1 Stunde und 40 Minuten

Manchester (MAN) – Nürnberg (NUE)

Geplanter Start: 2. November 2026

Zeitraum: Während der Christkindlesmarkt-Saison bis Neujahr

Frequenz: 2x wöchentlich, montags und freitags

Flugzeit: 2 Stunden

Mailand Malpensa (MXP) – Nürnberg (NUE)

Geplanter Start: 27. November 2026

Temporär: Während der Christkindlesmarkt-Saison bis Neujahr und zu ausgewählten Messen

Frequenz: 2x wöchentlich, montags und freitags

Flugzeit: 1 Stunde und 15 Minuten