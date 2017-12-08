easyJet kann kräftig zulegen

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um 8,1 Prozent vermelden.

Im November 2017 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet verglichen mit dem Vorjahresnovember mit einem Anstieg von 8,1 Prozent stark verbessern. Mit easyJet flogen im Berichtsmonat 5,350 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich dabei um 2,6 Prozentpunkte auf hohe 92,3 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, stiegen bei der Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 81,330 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Zuwachs von 10,3 Prozent. Die Auslastung rollend über die vergangenen zwölf Monate betrug 92,9 Prozent.