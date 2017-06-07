easyJet kann kräftig zulegen

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Mai 2017 eine Zunahme der Passagierzahlen um gut neun Prozent bekanntgeben.

Verglichen mit dem Vorjahresmai konnte easyJet bei den Passagierzahlen um 9,5 Prozent wachsen, mit der Airline flogen im Berichtsmonat insgesamt 7,513 Millionen Passagiere. Die Auslastung blieb mit 91,5 Prozent unverändert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 77,332 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag übers ganze Jahr gesehen bei hohen 91,9 Prozent, das entspricht einer Verbesserung von 0,5 Prozentpunkten.