easyJet kann kräftig wachsen
08.05.2017 PS
Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat April 2017 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von gut elf Prozent bekanntgeben.
Im April haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresapril mit einer Zunahme von 11,7 Prozent erneut verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat April 7,117 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf hohe 92,9 Prozent.
Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 76,681 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Anstieg von 7,8 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 91,9 Prozent.