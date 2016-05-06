easyJet kann kräftig wachsen

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat April 2016 bei den Passagierzahlen ein Wachstum von gut sechs Prozent bekanntgeben.

Im April haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresapril mit einer Zunahme von 6,1 Prozent erneut verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat April 6,370 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch gute 90,4 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 71,125 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Anstieg von 7,4 Prozent, die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 91,5 Prozent.