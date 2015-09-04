easyJet kann erneut kräftig zulegen

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat August eine Zunahme der Passagierzahlen um 6,8 Prozent vermelden.

Im August 2015 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresaugust mit einem Anstieg von 6,8 Prozent erneut stark steigern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 7,065 Millionen Passagiere. Die Auslastung verbesserte sich von 94,2 auf 94,4 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 68,163 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Zuwachs von 5,9 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 91,4 Prozent.