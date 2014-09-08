easyJet kann erneut kräftig zulegen

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den vergangenen Monat eine Zunahme der Passagierzahlen um 8,4 Prozent vermelden.

Im August 2014 konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresaugust mit einem Anstieg von 8,4 Prozent erneut stark steigern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 6,612 Millionen Passagiere. Die Auslastung verbesserte sich von 92,8 auf 94,2 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 64,339 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Zuwachs von 6,4 Prozent.