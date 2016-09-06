easyJet kann erneut kräftig wachsen

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat August 2016 eine Zunahme der Passagierzahlen um 6,4 Prozent vermelden.

Im August konnten sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresaugust mit einem Anstieg von 6,4 Prozent erneut stark steigern, mit easyJet flogen im Berichtsmonat 7,514 Millionen Passagiere. Die Auslastung verbesserte sich von bereits sehr hohen 94,4 auf 94,9 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus London Luton 72,792 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Zuwachs von 6,8 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei hohen 91,8 Prozent und verbesserte sich somit um 0,4 Prozentpunkte.