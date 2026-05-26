easyJet holidays kommt nach Deutschland

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

easyJet holidays expandiert nach Deutschland und gibt eine Kooperation mit 500 stationären Reisebüros im Großraum Berlin bekannt.

easyJet holidays treibt seine europäische Wachstumsstrategie weiter voran und startet eine Partnerschaft mit 500 stationären Reisebüros im Großraum Berlin. Diese werden ab dem ersten Halbjahr 2027 Pauschalreisen von easyJet holidays vertreiben. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Ambition des Unternehmens, seine Präsenz in zentralen europäischen Quellmärkten über das Vereinigte Königreich hinaus auszubauen.

Die Expansion spiegelt die besonderen Strukturen des deutschen Reisemarkts wider, in dem der Großteil der Pauschalreisen über den stationären Reisevertrieb verkauft wird. Damit sind Reisebüros vor Ort ein zentraler Kanal, um deutsche Kundinnen und Kunden zu erreichen.

Kevin Keogh, Europadirektor von easyJet holidays, sagt: „Deutschland bietet für easyJet holidays eine äußerst spannende Chance, und die Partnerschaft mit 500 Reisebüros im Großraum Berlin ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem europäischen Wachstumskurs. Da der Großteil der Pauschalreisen in Deutschland über den stationären Reisevertrieb verkauft wird, ist die enge Zusammenarbeit mit starken Vertriebspartnern der richtige Weg, um deutschen Urlauberinnen und Urlaubern Zugang zu unseren attraktiven Pauschalreisen zu ermöglichen.“

Eine weitere Ankündigung zum deutschen B2B-Launch von easyJet holidays folgt in Kürze, heißt es in einer Medienmitteilung.

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