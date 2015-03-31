easyJet fliegt von Stuttgart nach London Gatwick

Die britische Fluggesellschaft easyjet hat am Sonntag, den 9.03.2015, zum ersten Mal die Strecke Stuttgart – London Gatwick bedient.

Ab dem Start des Sommerflugplans fliegt die Airline täglich zweimal, jeweils um 10 Uhr 20 und abends um 18 Uhr 45, samstags und sonntags geht je ein Flug. Die 1995 von dem griechischen Unternehmer Stelios Haji-Ioannou gegründete Easyjet gehört heute zur easyGroup und zählt neben Ryanair zu den erfolgreichsten Low Cost Carriern in Europa. Von ihrem Heimatflughafen London-Luton aus betreibt Easyjet eine Flotte von 217 Flugzeugen, mit denen im Jahr 2013 zuletzt 60,8 Millionen Fluggäste befördert wurden.

Flughafen Stuttgart