easyJet fliegt von Salzburg nach Barcelona

Am Dienstag, den 20. Juli 2021, startete easyJet ab dem Flughafen Salzburg in Richtung Barcelona und erweitert damit den Sommerflugplan ab Salzburg in Richtung Spanien.

Der Flugverkehr in Salzburg hat bereits spürbar angezogen und endlich können die Salzburger und bayrischen Gäste wieder in Richtung Sonne und Urlaub abheben. Seit heute ist das Sommerflugprogramm ab Salzburg nochmal um eine Destination reicher! „Die CoronaPandemie hat für den Salzburg Airport auch neue Chancen eröffnet. So konnten wir easyJet davon überzeugen, einen Direktflug von Salzburg nach Barcelona anzubieten, womit wir nach vielen Jahren wieder direkt mit der katalonischen Hauptstadt verbunden sind.,“ so Flughafenprokurist und Bereichsleiter Verkehr & Sales, Christopher Losmann.

easyJet ist für attraktive Flugpreise bekannt, die Direktverbindung wird bis Ende Oktober angeboten. „Barcelona ist und war eine unserer top Wunschdestinationen und ist bereits sehr gut nachgefragt! Das überrascht nicht, ist Barcelona doch eine sehr lebendige Stadt, die mit ihrem Umfeld alle Gäste begeistert.,“ zeigt sich Isabella Laimer, Vice President Marketing & Sales Salzburg Airport, über die Buchungsnachfrage zufrieden. Mit Barcelona bietet easyJet in diesem Sommer eine Top-Europa-Destination an. „Wir freuen uns sehr, den Direktflug Salzburg mit Barcelona - eines der populärsten Ziele am Mittelmeer - anbieten zu können“, so Thomas Haagensen, Geschäftsführer von easyJet Europe. Im Winter plant easyJet neben der

Verbindung nach Berlin (BER) auch Hamburg, London, Bristol und Amsterdam anzufliegen, die Flüge sind bereits jetzt buchbar.