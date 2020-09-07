easyJet fliegt von München nach Gatwick

easyJet Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Ein weiteres Flugziel ist von München aus ab sofort wieder erreichbar, easyJet startet jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags nach London Gatwick.

Nach London Heathrow ist Gatwick der zweite Londoner Flughafen, der nun wieder regelmäßig von München aus bedient wird. Insgesamt verfügt der Münchner Airport nun wieder über rund 30 wöchentliche Verbindungen nach London.

Bereits Ende Juli hatte easyJet die Strecke München-Edinburgh wieder aufgenommen. Auf den Flügen nach Gatwick wird die Airline Flugzeuge vom Typ Airbus A319 und Airbus A320 einsetzen. Der mit Bahn und Bus gut angebundene Flughafen Gatwick liegt etwa 40 Kilometer südlich der Londoner City, etwa auf halbem Weg zum Seebad Brighton.

Flughafen München