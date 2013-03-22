easyJet fliegt von Hamburg nach Edinburgh

Seit dem 21. März 2013 fliegt die Fluggesellschaft easyJet viermal wöchentlich vom Hamburg Airport in die schottische Hauptstadt Edinburgh.

Jeden Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag heben die Maschinen vom Typ Airbus A319 in Richtung Edinburgh ab. easyJet startet jeweils um 16:35 Uhr in Hamburg und landet um 17:30 Uhr in Edinburgh. Großbritannien gehört für Hamburg Airport zu den stärksten internationalen Märkten. Bereits im vergangenen Jahr gab es zwischen der Hansestadt und den britischen Destinationen knapp 900.000 Passagiere. Mit einem Anteil von 40 Prozent nutzt vor allem ein großer Teil an Geschäftsreisenden diese Flugangebote. easyJet fliegt seit 2005 ab Hamburg Airport. Bislang bedient die Airline vier Strecken ab Hamburg: London-Gatwick, London-Luton, Manchester und Basel. Edinburgh ist das fünfte Ziel. Am 29. März kommt mit Rom die sechste easyJet-Strecke hinzu.