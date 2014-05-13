easyJet fliegt Verlust ein

Der zweitgrösste Low Cost Carrier Europas musste für das erste Semester 2013/14 des laufenden Geschäftsjahres einen Vorsteuerverlust von 53 Millionen Pfund bekanntgeben.

Der Umsatz hat sich im ersten Halbjahr um 6,3 Prozent auf 1,702 Milliarden Pfund (2,869 Milliarden USD) verbessert. Die Kosten verteuerten sich um 6,5 Prozent auf 1,638 Milliarden Pfund. Der operative Gewinn kam mit 64 Millionen Pfund praktisch gleichauf zu liegen wie ein Jahr zuvor. Nach Steuern resultierte bei easyJet im ersten Semester ein Verlust von 41 Millionen Pfund, ein Jahr zuvor lag der Verlust bei 47 Millionen Pfund. Ende März 2014 zählte easyJet 220 Airbus Flugzeuge in ihrer Flotte.