easyJet feiert Jubiläum in Berlin

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

Vor 20 Jahren ist die erste easyJet-Maschine von Berlin-Schönefeld nach Liverpool abgehoben.

Seit dem Erstflug im Jahr 2004 sind mehr als 84 Millionen Passagiere mit easyJet von und nach Berlin-Brandenburg gereist und easyJet hat sich zur Heimatairline der Hauptstadtregion entwickelt. Mit dem diesjährigen Sommerflugplan und fünf neuen Destinationen (Antalya, Izmir, Toulouse, Birmingham, Salerno) am Flughafen BER sollen 2,4 Millionen Passagiere dazukommen. Zu den ersten Gratulanten, die easyJet zum 20-jährigen Jubiläum beglückwünschen, gehören die engen Partner visitBerlin und die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Das Engagement der Fluggesellschaft bringt klare und langfristige Vorteile für die lokale Wirtschaft und Konnektivität der Hauptstadtregion. Insgesamt stehen 53 Strecken in 16 Zielländer ab BER im Sommerflugplan des Jubiläumsjahres. Damit bietet easyJet die meisten Ziele nach Frankreich, in die Schweiz sowie nach Kroatien und ist Marktführer in Richtung Griechenland, Dänemark und Zypern ab BER. Ein Viertel des aktuellen Portfolios führt Urlauber im Sommer in den Strandurlaub, knapp drei Viertel bestehen aus Städtedestinationen.

easyJet ist auch bereit, wieder zu expandieren, wenn die Marktbedingungen stimmen. Die Investition der Fluggesellschaft in den BER-Hangar – der im Zeitplan und budgetgerecht im Januar 2023 in Betrieb genommen wurde – sowie der Deutschlandstart des Pauschalreiseanbieters easyJet holidays im vergangenen Winter stehen exemplarisch für die langfristigen Ambitionen am Standort und der Verbundenheit mit der Region.

Thomas Haagensen, Group Markets Director und Managing Director für easyJet Europe, sagte dazu:

„Seit 20 Jahren sind wir in Berlin-Brandenburg zu Hause – und werden auch in Zukunft die Heimatairline der Menschen in der Hauptstadtregion sein und attraktive Direktverbindungen anbieten. Die nächsten 20 Jahre bieten viele bahnbrechende Entwicklungen, die die Luftfahrt wie wir sie heute kennen, revolutionieren werden. Wir werden als Pioniere mit dabei sein und möchten die Metropolregion auf diesem Weg mitnehmen.“

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „easyJet ist ein wichtiger Partner für die Flughafengesellschaft. Die Airline engagiert sich seit 20 Jahren aktiv für die deutsche Hauptstadtregion und sorgt mit mehr als 50 attraktiven Zielen für deren Konnektivität insbesondere im europäischen Raum. EasyJet stärkt damit nicht nur den Tourismus, sondern auch den Wirtschaftsstandort Berlin Brandenburg und zeigt darüber hinaus mit Investitionen wie dem Hangar auf dem Gelände des Flughafens ihre Verbundenheit mit dem BER.“

„Das starke Engagement von easyJet in den letzten zwanzig Jahren hat entscheidend zur touristischen Entwicklung Berlins beigetragen“, sagt Burkhard Kieker, Sprecher der visitBerlin-Geschäftsführung. „visitBerlin arbeitet seit Jahren eng mit easyJet daran, den Berlin-Tourismus zu fördern. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam neue Impulse für Berlin als Reiseziel zu setzen.“

Mit dem Deutschlandstart von easyJet holidays – Großbritanniens wachstumsstärkster Reiseveranstalter – unterstreicht easyJet hierzulande auch seine Ambitionen sich als führender Pauschalreiseanbieter zu positionieren. Erstmalig diesen Sommer können Reisende vom BER auch das vielseitige Urlaubsangebot von dem hauseigenen Pauschalreisenanbieter easyJet holidays mit tausenden Urlaubs- und Städtereisen ab Berlin/Brandenburg zu 47 europäischen Zielen nutzen, darunter zu beliebten Destinationen wie Barcelona, Mallorca, London, Rom und Paris mit einer Auswahl von bis zu 3.000 Hotels. Im Gegensatz zu anderen deutschen Fluggesellschaften bietet die neue Tochtergesellschaft die Pauschalreisen für deutsche Passagiere von und nach Berlin-Brandenburg, Hamburg und München zu rund 50 europäischen Zielen und eine Auswahl von über 4000 Hotels in Eigenregie an und alle easyJet holidays-Buchungen umfassen Flug, Hotel, ein Aufgabegepäckstück von 23 kg pro Person sowie den Hoteltransfer bei Strandurlauben und sind für eine Anzahlung von nur 75 Euro pro Person abgesichert.

easyJet war schon immer ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und hat neue Wege gefunden, um effizient zu fliegen. In den vergangenen 20 Jahren hat die Fluggesellschaft ihren ökologischen Fußabdruck durch neue Technologien, Richtlinien und Investitionen in die Flottenerneuerung kontinuierlich um mehr als ein Drittel reduziert. Im Jahr 2022 hat easyJet seine „Net Zero“-Roadmap vorgestellt und damit den Weg für die Dekarbonisierung des Luftverkehrs geebnet, um das Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Die kürzlich erfolgte 400. Auslieferung am Airbus-Standort in Hamburg-Finkenwerder steht exemplarisch für einen wesentlichen Bestandteil dieser Strategie. Der Plan sieht vor, die Emissionsbelastung bis 2035 um 35 % zu senken und bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neuen Technologien und dem langfristigen Ziel, die gesamte Flotte emissionsfrei zu fliegen. Deshalb ist die stärkere Fokussierung der deutschen Regierung auf die Unterstützung der Umstellung auf wasserstoffbetriebene Flugzeuge zu begrüßen. easyJet hat massiv in ein Wasserstoff-Forschungs- und Entwicklungsprogramm mit lokalen Partnern wie Rolls-Royce investiert und erst kürzlich mit dem erfolgreichen Betrieb eines modernen Flugzeugtriebwerks mit grünem Wasserstoff im Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR) eine Weltpremiere hingelegt.

