easyJet feiert 30. Geburtstag

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

easyJet feierte am 10. November 2025 seinen 30. Geburtstag mit der Nachstellung des allerersten Fluges von London Luton nach Glasgow.

Die Crew bestand ausschließlich aus 30-Jährigen – alle im Gründungsjahr der Fluggesellschaft geboren. Mit dabei war auch Kapitän Fred Rivett, der den Jungfernflug am 10. November 1995 durchgeführt hatte.

Anlässlich dieses Jubiläums veröffentlichte die Fluggesellschaft einen umfangreichen Bericht, der den „easyJet-Effekt“ detailliert beschreibt – wie drei Jahrzehnte erschwinglicher Flugreisen die britische Kultur, das Reiseverhalten und die Wirtschaft verändert haben.

Laut der Studie:

easyJet trug im vergangenen Jahr 21 Milliarden Pfund zur Bruttowertschöpfung bei und schuf 243.600 Arbeitsplätze in Großbritannien – etwa 300 Pfund pro Einwohner.

Die realen Einstiegspreise auf Strecken wie Glasgow, Belfast, Amsterdam, Mailand und Barcelona sind über 50 % günstiger als 1995.

Im Gegensatz dazu sind die Preise für Alltagsgüter wie Jeans, Briefmarken und Immobilien im gleichen Zeitraum stark gestiegen.

CEO Kenton Jarvis erklärte, die Mission der Fluggesellschaft sei es „schon immer gewesen, Reisen für alle einfach und erschwinglich zu machen“. Der Jubiläumsflug symbolisiere „drei Jahrzehnte Generation easyJet“.

Eine für die Veranstaltung in Auftrag gegebene Studie ergab, dass 94 % der Briten Familienurlaube im Ausland heute einfacher finden als in ihrer Kindheit und 83 % häufiger ins Ausland reisen. Spontane Wochenendtrips, Alleinreisen und Billigflüge von Regionalflughäfen haben die Art und Weise, wie Briten Europa erkunden, grundlegend verändert.

Die Studie hebt auch easyJets Einfluss jenseits des Tourismus hervor:

83 % der Briten geben an, dass Reisen ihren Geschmack in Sachen Essen und Trinken verändert haben.

70 % schreiben den günstigen Flugpreisen zu, dass sie Freundschaften und Beziehungen über Ländergrenzen hinweg pflegen konnten.

42 % haben Konzerte im Ausland besucht und 60 % sehen dank der Reiseinspiration mehr internationale Filme und Fernsehsendungen.

Der CEO des Flughafens London Luton, Alberto Martin, lobte easyJet für ihre Rolle bei der „Revolutionierung des Freizeitreisens“, während die Reisejournalisten Nigel Thompson und Lisa Minot die Fluggesellschaft als „bahnbrechend“ bezeichneten, „dass spontane Europareisen zum Alltag gehören“.

easyJet ist mittlerweile Europas zweitgrößte Billigfluggesellschaft und befördert jährlich über 100 Millionen Passagiere auf 1.000 Strecken in 35 Ländern. 2026 eröffnet das Unternehmen einen neuen Standort in Newcastle, Großbritannien.

