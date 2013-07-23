easyJet bestätigt Grossauftrag bei Airbus

Der europäische Flugzeugbauer konnte einen weiteren Grossauftrag ins Trockene bringen. Die Aktionäre von easyJet haben eine im Juni angekündigte Grossbestellung über 135 Single Aisle Jets aus der Airbus A320 Familie gutgeheissen.

Der britische Low Cost Carrier hat während der Paris Air Show bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für 135 Maschinen aus der A320 Familie platziert. Der Auftrag wurde nun durch die Anteilseigner des Billigfliegers aus Grossbritannien bestätigt. easyJet wird über die nächsten Jahre 100 Airbus A320neo und als Übergangslösung noch 35 A320ceo beschaffen. 50 Maschinen aus dieser Bestellung dienen der Flottenvergrösserung. Mit 85 Flugzeugen wird die bestehende Flotte verjüngt. Die A320 für easyJet werden für 180 Passagiere ausgelegt und bieten somit mehr Platz als die bei easyJet häufig eingesetzten A319 mit 156 Sitzplätzen.